Edwin Cerio (1875-1960) war die zentrale Persönlichkeit im kulturellen Leben auf Capri in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Interessen waren sehr weit gespannt. Er war Schiffsingenieur, Architekt, Geologe, Botaniker, Lokalpolitiker, Journalist und Schriftsteller. Cerio war ein Weltbürger, der die Welt nach Capri brachte und Capri in die Welt. Capri sollte für ihn nicht nur eine Ferieninsel sein, sondern vor allem eine Stätte der kulturellen Begegnung. Er setzte sich für den Erhalt der speziellen Inselarchitektur ein und baute nach seinen Vorstellungen verschiedene Villen. Als Umweltschützer kämpfte er gegen die Zerstörung und Verschandelung der Landschaft. In seinen Büchern schildert er vor allem die Künstler und Exzentriker, die von der Insel angezogen wurden. Unter seiner Regie wurde Capri für einige Jahrzehnte ein „kleines Welttheater im Mittelmeer“.