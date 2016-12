Drei Fälle, die zeigen, wohin es führt, wenn der städtebauliche Denkmalschutz – der der Ensembles und der der Bauwerke – von irregeleiteter politischer Übermacht außer Kraft gesetzt wird. Sie zeugen von der Schwierigkeit und der Bedeutung einer Arbeit, zu deren Durchsetzung es immer wieder nötig sein wird, Öffentlichkeit zu mobilisieren und sich der Unterstützung der Bürgerschaft zu versichern. Viel besser ist es natürlich, wenn alle Beteiligte – Fachleute, Eigentümer, kommunale und Landesinstanzen, die Öffentlichkeit – von vornherein an einem Strang ziehen. Eine solche Kooperation zu organisieren ist das Geheimnis vieler Erfolge; die Dokumentationen des Förderprogramms, das von seiten des Bundes in 25 Jahren mit über sechs Milliarden Euro unterstützt wurde, zeigen es an vielen Beispielen.