Malgré de vastes recherches sur le développement rural en Afrique, il existe peu de connaissances quant à la transformation structurelle actuelle et future dans les zones rurales. Ce document analyse les tendances actuelles et présente différents scénarios de la transformation rurale au Bénin d’ici à 2030. L’application d’une combinaison de méthodes de recherche qualitatives fournit des résultats de recherche axés sur la pratique afin de définir des recommandations stratégiques multi niveaux et multidimensionnelles vers une orientation de changement inclusive socialement et durable écologiquement. Le Bénin est caractérisé par une transformation rurale partielle bien qu’à un rythme modéré. D’un point de vue systémique, la professionnalisation de l’agriculture et la transformation via une intensification durable, peuvent servir de clé à la création de revenus et augmenter la résilience de la population locale. Le soutien d’accompagnement pour les services financiers, la création d’emplois non-agricoles, et un aménagement du territoire ainsi qu’une gouvernance améliorés, sont des mesures indispensables.